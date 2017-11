Oroligheter i Zimbabwes huvudstad Harare

Läget är skakigt i Zimbabwe efter att stridsfordon observerats nära Harare. Försiktiga rykten om en kupp surrade under tisdagen och militärledningens beteende stämplas som "förrädiskt" av det styrande partiet.



Under natten hördes minst tre explosioner, rapporterar AP.



Landets arméchef Constantino Chiwenga har krävt ett omedelbart stopp på "utrensningar" inom regeringspartiet Zanu-PF av tidigare medlemmar i 1970-talets självständighetsrörelse. Chiwenga förklarade också att militären inte kommer att "tveka att gå in" för att försvara revolutionen.



Soldater har tagit över landets statliga tv ZBC:s huvudkontor och några reportrar har misshandlats, uppger två ur personalen och en människorättsföreträdare, rapporterar Reuters.



Soldater ska ha sagt till personalen att "inte oroa sig" eftersom soldaterna bara är där som skydd.



USA uppmanade på tisdagen alla parter i Zimbabwe att lösa sina meningsskiljaktigheter lugnt och fredligt efter att soldater syntes runt huvudstaden Harare.