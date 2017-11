I dag inleds EU:s sociala toppmöte i Göteborg

– Jag tror inte att man ska underskatta symboliken i att visa att EU har ett mänskligt ansikte, att man bryr sig om de här sociala frågorna, säger Cecilia Malmström.

– I väldigt hög utsträckning är det ju saker som bestäms nationellt. EU ska inte lagstifta om nya saker. Men att man allihop kommer samman och säger hur kan vi jobba tillsammans, hur kan vi lära av varandra, hur kan vi stötta varandra för att se till att vi minskar klyftorna, att vi skapar förutsättningar för våra ungdomar att komma i arbete.

– Jag tror att det är oerhört viktigt!

Vid en ceremoni i Göteborg ska EU:s ledare i dag underteckna den så kallade sociala pelaren, med 20 mål för bättre arbetsvillkor och högre levnadsstandard.

Syftet sägs inte vara mer EU-lagstiftning om sociala frågor, men EU-kommissionen vill redan i nästa vecka börja föra in de här målen i sin årliga översyn av och rekommendationer om medlemsländernas ekonomiska politik.

Hur kommer det märkas att de här ledarna stänger av halva Göteborg och diskuterar sociala frågor? Vilken konkret skillnad kommer det bli?

– Ja, ingen på lördag morgon, naturligtvis! Men det här är tänkt att följas upp, att man regelbundet träffas för att se hur långt man har kommit. Man ska skapa vissa kriterier där man möter, jämför och sätter press på varandra att se till att man, inom sina nationella ramar, gör det som man kommer överens om nu. Så på lång sikt tror jag att det kommer märkas.

Genom...?

– Genom att det blir bättre, genom att den här politiken implementeras på nationell nivå, säger Cecilia Malmström.

Stora delar av dagens toppmöte i Göteborg går att följa live via websändningar. Vid lunchen stänger dock stats- och regeringscheferna in sig, vilket är det vanliga under EU-toppmöten.

De ska då diskutera utbildning och kultur, bland annat ett förslag om att stärka Erasmus-programmet för studenter som vill plugga en period i ett annat EU-land.