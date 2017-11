Theresa May vill bryta dödläget kring brexit

– Vi kommer att hedra våra ekonomiska åtaganden och vi hoppas att få ett positivt svar från EU, sa Theresa May när hon anlände till toppmötet här i Göteborg.



Frågan hur mycket britterna ska betala för utträdet ur EU är den kanske största stötestenen i förhandlingarna, Storbritannien har hittills erbjudit 20 miljarder euro, medan EU krävt minst det dubbla.



Att Theresa May deltar i diskussionerna här idag om den social pelaren har tagits emot med viss förvåning, eftersom Storbritannien alltid motsatt sig att EU lägger sig i frågor som rör arbetsmarknad och social välfärd.



Men May vill visa att hon vill ha ett nära samarbete med EU även efter brexit.



Igår träffade Theresa May Sveriges statsminister Stefan Löfven. Idag ska hon träffa bland annat Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

May hoppas på EU:s toppmöte i december få klartecken från EU:s ledare för att inleda nästa fas i förhandlingarna om ett framtida handelsavtal mellan EU och Storbritannien.



Men risken är stor att hon blir besviken. Donald Tusk väntas i dag upprepa att britterna först kommer med ett konkret bud när det gäller pengarna – annars blir det ingen uppgörelse.

Och just det beskedet gav EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker när han anlände till toppmötet idag.