Fortsatt risk för halka i stora delar av landet

Halkan håller i sig, bortsett från i landets allra sydligaste delar – Gotland inräknat – där termometern visar plusgrader under dagen. I övriga landet blir det dock fortsatt halt och längs östkusten, från Stockholm upp till Västernorrland, finns risk för kraftiga snöbyar.

Snöa väntas det också göra i Norrbotten, där SMHI:s klass 1-varning ligger kvar och 15-25 centimeter snö är att vänta det närmaste dygnet.

– Det är framförallt över den norra delen av inlandet. Kalla nordvindar för ner kyligare luft över landet, säger Marie Staerk.

Ytterligare nederbörd väntas också i Östergötland och norra Kalmar län, även Gotland. Men i de kustnära områdena råder mildare väder då vattnet fortfarande är relativt varmt, vilket resulterar i blötsnö eller regn.

Under tisdagen väntas mindre mängder nederbörd över norra Sverige, framför allt Norrbotten, Västerbotten, Upplandskusten, ostligare Svealand och Gotland. Därefter blir det uppehåll.

– Vi har en högtrycksrygg som ligger över landet, säger Marie Staerk.

Störst solchanser finns i landets västliga delar. Men på sina håll blir det också grått — under natten bildas dimma och dis som kan ha svårt att lätta.

Under onsdagen letar sig ett lågtryck in från sydväst vilket resulterar i att mildare luftmassor sveper in, på sikt ändå upp till mellersta Norrland. Eventuellt snöfall väntas då övergå i regn.

– Under måndagen och tisdagen är det lite mer vinterlikt, men sedan blir det omslag, säger Marie Staerk, men poängterar också att det mildare vädret vandrar långsamt.

– När det rör sig över Dalarna är vi inne på torsdag.