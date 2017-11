Omröstning idag – Sverige kan få EU:s läkemedelsmyndighet

Omröstningarna i Bryssel väntas ske under flera valomgångar eftersom inget land bedöms få tillräckligt antal röster vid den första valomgången. Det är just läkemedelsmyndigheten som kan hamna i Sverige. Omröstningen sker i eftermiddag.

– Troligen blir det en andra omröstning också. Om det inte blir Sverige så är det viktigt att det blir det blir en av kandidaterna som uppfyller kriterierna allra bäst, säger Ann Linde, som är Sveriges Europaminister.

Vilka kriterier tänker du på?

– Jag tänker framför allt på att man ska kunna flytta över verksamheten utan att det blir några störningar. I slutändan handlar det om patientsäkerheten, till och med liv och död. det är otroligt viktig fråga som vi ska ta ställning till i eftermiddag, säger hon.

För läkemedelsmyndigheten står 900 jobb på spel när nu myndigheten tillsammans med bankmyndigheten måste flytta till ett annat EU-land eftersom Storbritannien ska lämna EU om knappt ett och ett halvt år. Förutom arbetstillfällena handlar det också om tusentals besökare till det land och den stad som får myndigheterna.

Hur Sverige kommer att rösta, mer än just på Sverige är hemligt. Men enligt uppgift till Sveriges Radio pågår intensiva diskussioner in i det sista om hur Sverige ska fördela sina röster. Allt uppges vara mycket oklart in i det sista.