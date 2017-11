Brittisk plastskatt kan utvidgas

Den brittiske finansministern Philip Hammond väntas ta upp frågan i samband med budgeten som presenteras i dag.

Den brittiska tv-kanalen Sky News har haft en kampanj mot användningen av plast som ofta hamnar i naturen, och har bland annat visat bilder på hur en fågel som fastnat i plast kämpar för att ta sig loss.

Nu har den brittiska regeringen lovat att titta närmare på hur en skatt på plastförpackningar skulle kunna utformas. Sedan tidigare finns det en skatt på plastpåsar som gjort att den användningen minskat med 80 procent på tre år i Storbritannien.

2014 användes mer än 300 ton plast i Storbritannien och den siffran väntas fördubblas de kommande 20 åren om inget görs, enligt brittiska miljöorganisationer. En fjärdedel av all plast kommer från just engångsförpackningar av plast. Till exempel används 13 miljarder plastflaskor per år och bara hälften återvinns, enligt organisationen Recoup.

Plastskatten är ett av de mindre kontroversiella ämnena som den brittiske finansministern Philip Hammond kommer tala om i samband med dagens budget.

Bostadsbyggande, löneökningar för offentligt anställda och bidragssystemet blir betydligt jobbigare frågor som kommer få stort utrymme i debatten om budgeten.