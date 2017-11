Zimbabwe: Historiskt ögonblick när Mnangagwa svors in

Zimbabwe skriver ett nytt kapitel i sin historia efter 37 år under Robert Mugabes ledarskap. Hans efterträdare Emmerson Mnangagwa har svurits in som president under en lång ceremoni framför tiotusentals åskådare på nationalarenan i huvudstaden Harare.

En lång parad, en scen där musiker i militäruniformer spelade glad musik, böner, direktsända tv-intervjuer. Festligheterna pågick i timmar innan det var dags för Emmerson "Krokodilen" Mnangagwa att svära presidenteden inför de fullsatta läktarna på stadion, som rymmer 60 000 åskådare.

- Jag, Emmerson Mnangagwa, svär att som president i republiken Zimbabwe vara trogen mot Zimbabwe och lyda, upprätthålla och försvara konstitutionen och alla andra lagar i Zimbabwe, sade Mnangagwa, med flera medaljer på sin mörka kostym, strax före klockan tolv på dagen lokal tid.

- Jag kommer att skydda och främja folket i Zimbabwes rättigheter.

Därmed var det klart och Robert Mugabes tid vid makten definitivt över.

Intensiv maktkamp

Efter ett par veckor av politisk turbulens avgick 93-årige Mugabe från presidentposten i tisdags. Då hade han varit Zimbabwes ledare i 37 år. Till slut vände sig hans eget parti emot honom, och militären satte honom i husarrest. Mugabe fick veta att riksrätt väntade om han inte lämnade sin post.

Presidentens fall utlöstes av en kamp om vem som skulle efterträda honom. För bara två veckor sedan sparkades Emmerson Mnangagwa från posten som vicepresident, sannolikt för att Mugabe ville bana väg för sin fru Grace Mugabe.

75-årige Mnangagwa, som kallas Ngwena ("Krokodilen"), flydde då landet. Han återkom i onsdags och talade inför en jublande folkmassa om att landet "bevittnar början av en ny demokrati".

Mugabe ska ha garanterats åtalsfrihet sedan han avsagt sig makten.

Misshandlad minister

Samtidigt som åskådare började fylla nationalarenan kom rapporter om att landets tidigare finansminister Ignatius Chombo lagts in på sjukhus efter att ha misshandlats i fångenskap. Chombo, som har varit en ledande medlem i det styrande partiet Zanu-PF, frihetsberövades av militären under insatsen mot Mugabe för drygt en vecka sedan.

Ignatius Chombos advokat Lovemore Madhuku säger att hans klient har skador på händerna, benen och ryggen.

- Det var ett väldigt brutalt och drakoniskt sätt att hantera motståndare, säger Lovemore Madhuku till Reuters.

Chombo anklagas för korruption och maktmissbruk under sin tid som lokalpolitiker för mer än tio år sedan.