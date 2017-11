Cecilia Uddén: Dådet kan ha varit en varning till andra beduinstammar

Dödssiffran har stigit till över 300, inklusive 27 barn. Ännu har ingen tagit på sig dådet, men attentatsmännen uppges ha haft IS svarta flagga på sina jeepar och redan för snart ett år skrev IS i ett internt dokument om sin avsikt att utplåna sufismen från norra Sinai.

IS svarta flaggor vajade från de jeepar attentatsmännen anlände i, uppger ögonvittnen. Terroristerna, mellan 25 och 30 män, var maskerade och de omringade moskén för att kunna skjuta ihjäl alla som försökte fly - inklusive 27 barn. Enligt uppgift skulle det hållas bröllop efter fredagsbönen. Moskén var full.

Detta är det värsta terrordådet i Egyptens moderna historia, och den första attacken mot en moské, konstaterar världens medier. Men det finns egyptier ifrågasätter denna beskrivning och påminner om att minst 817 muslimer, sannolikt många fler, dödades utanför Raba al Adawiya-moskén för fyra år sedan när säkerhetsstyrkor upplöste det muslimska brödraskapets protestdemonstration efter att den dåvarande presidenten Mursi avsatts.

En massaker som knappt nämns idag i Egypten.

Attacken igår riktades mot en moské som förknippas med sufier. Sufismen är en riktning inom islam med djupa rötter i Egypten och miljontals anhängare. IS har tidigare förklarat sin avsikt att utradera sufismen från norra Sinai, IS betraktar de mer toleranta och oortodoxa sufierna som månggudadyrkare och hedningar.

Men det finns också uppgifter om att den klan som bor i området runt moskén skulle ha tagit ställning för den egyptiska staten i kampen mot IS och hjälpt de säkerhetsstyrkor som under flera år utan större framgång krigat mot IS på norra Sinai. Det blodiga attentatet skulle i så fall ha varit en varning till andra beduinstammar.