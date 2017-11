Bedrägerier med tjänster på nätet ökar

Att ta ett annat företags namn och logga och sedan locka med erbjudanden för att komma åt kontokortsnummer har exempelvis blivit allt vanligare. Det konstaterar Magnus Adell som är juridisk rådgivare på Konsument Europa.

– Det är ganska vanligt skulle jag säga och det är också ett problem som ökar. Det finns en del olika variationer på det här upplägget, men det är något som vi då tar emot en hel del klagomål på från konsumenter.

Ett av de företag som just nu håller på med den här typen av verksamhet är Gamingify med säte i London. Via mail utger de sig för att vara Spotify och erbjuder ett reklamfritt abonnemang under sex månader för tio kronor. Men den som betalar dessa tio kronor upptäcker sedan att Gamingify går in och drar 760 kronor på deras kort varje månad. Hur ska man då agera som kund, när man upptäcker att man blivit lurad?

– I de här fallen är det ofta fråga om månadsvis återkommande dragningar. Ser man då de här större dragningarna på sitt kort och man inte vet vad det är för något. I första hand kan det då vara bra att kontakta sin bank och spärra kortet, säger Magnus Adell.

Via kontoutdraget kan man i bästa fall hitta namnet på företaget som dragit pengarna och ta kontakt. Företaget måste då bevisa att det finns ett avtal som ger dem rätt till dragningarna. Det är också viktigt att som konsument spara den epost om ekonomiska erbjudanden som man tackat ja till. Inte minst är det användbart om man väljer att göra en polisanmälan.

– Om man känner att man blivit utsatt för ett bedrägeri eller man känner att det kan vara något brottsligt som pågår, då kan man absolut polisanmäla.

Konsument Europa är den enhet inom Konsumentverket som hjälper enskilda konsumenter i den här typen av gränsöverskridande brottslighet. Men det sker också samarbete mellan konsumentmyndigheter inom EU för att lagföra bedragare som jobbar på det här viset.

– Konsumentverken samarbetar på just det sättet att de delar information och begär hjälp över landgränserna. Så det är ett möjligt sätt för Konsumentverket att hantera det.