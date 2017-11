18 döms i stor smugglingshärva

De tre huvudmännen organiserade den omfattande smugglingen av alkohol vid bussresor mellan norra Tyskland och Sverige.

De övriga femton dömda personerna har varit chaufför eller passagerare och felaktigt sagt, vid tullkontroller, att de köpt alkoholen för personligt bruk.

Men i stället har alkoholen sålts vidare eller varit avsedd att säljas vidare, enligt åklagaren.

– De resorna har bara haft ett syfte, nämligen att smuggla in alkohol till Sverige och det här är alltså en verksamhet som har bedrivits i bolagsform och pågått under ett par års tid, sade åklagaren Bengt Kulin när åtalet lämnades in.

Smugglingen har skett vid närmare 70 bussresor under flera års tid, enligt tingsrättens dom.

Men det är betydligt färre resor än 237 som åklagaren menade hade skett.

Enligt domen har motsvarande drygt 40 000 liter sprit smugglats under bussresorna. Men det handlar om både öl och vin också.

Enligt Helena Josefsson, som är domare i målet, har man nämligen räknat om antalet liter öl och vin till vad det blir i sprit i stället.

Åklagaren har kunnat kartlägga den omfattande smugglingen med hjälp av bland annat telefonavlyssning.

Nu döms alltså 18 personer för inblandning i härvan, de tre huvudmännen får upp till tre års fängelse. Sex personer frikänns i domen.

De flesta av de åtalade nekar till brott.