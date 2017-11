WHO: 285 000 dör av falsk medicin

WHO skriver att upp till 285 000 dödsfall årligen i malaria och lunginflammation beror på falsk medicin.

– Falsk medicin finns i alla länder, både bland billiga och dyra läkemedel och för de flesta sjukdomar, säger doktor Suzanne Hill, som är chef för nödvändiga läkemedel på Världshälsoorganisationen.

WHO har sammanställt 100 vetenskapliga studier i sin nya rapport, där man låtit testa tiotusentals olika tabletter och vaccinsprutor i 88 länder. I låg- och medelinkomstländer visar sig var tionde vara falsk, eller av låg kvalitet, för att den gått ut eller innehåller så lite aktiv ingrediens att den inte verkar.

250 miljarder kronor är värdet på vad folk betalat för de falska medicinerna, och då är inte kostnaden för dödsfall, förlorad arbetsinkomst eller ökade vårdkostnader medräknad.

– Min bror dog av falska hepatit-piller, berättar Cecilia Dagu i Nigeria.

Själv fick hon tungan skadad av fuskmedicin mot halsfluss.

Interpol uppger att drogkarteller har gått över till förfalskade läkemedel för att risken att åka fast är mycket lägre, liksom straffen. WHO konstaterar att problemet i många länder dels beror på brist på kvalitetsmedicin, dels på korruption och svaga myndigheter med för lite resurser att stoppa tillverkning och försäljning av falsk medicin.

