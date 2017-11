Brittisk irritation mot Donald Trump

I Storbritannien har Donald Trumps twittrande i går väckt så starka reaktioner att parlamentet i dag valt att hålla en särskild debatt i ämnet. De tre filmerna som Trump skickat vidare har han fått från ett twitterkonto som tillhör Jayda Fransen som är vice ledare i den politiska organisationen Britain First.

Filmerna är mycket våldsamma och har som syfte att smutskasta muslimer.

Rubriken till en film lyder: Muslimska migranter misshandlar en nederländsk pojke på kryckor. Men enligt den nederländska ambassaden i USA är förövaren på bilden född och uppvuxen i Nederländerna och det är oklart om han ens är muslim.

Den brittiska premiärministern Theresa May är på resa i Mellanöstern men i går kväll fördömde hon via en talesperson att Trump spridit material från högerextrema Jayda Fransen från Britain First. Fransen greps nyligen i Nordirland och står åtalad för att ha trakasserat muslimer som grupp. På sitt twitterkonto tackar hon Donald Trump som har över 40 miljoner följare på twitter och ber honom om mer hjälp.

Och sent i natt var Trump i farten igen på sitt twitterkonto. Han skrev att Theresa May inte borde fokusera på honom utan på den destruktiva radikala terrorismen som finns i Storbritannien.

Ännu har inte May personligen gjort något uttalande om Trumps twittrande det senaste dygnet men hon kommer att hålla ett tal under dagen på sin resa och kan då få frågor i ämnet av närvarande journalister.

Den i regeringen som hårdast fördömt Trump det senaste dygnet är Sajid Javid som själv är muslim. Javid skriver att Trump nu stödjer en vidrig, hatfylld rasistisk organisation som hatar muslimer.

Här i Storbritannien kräver nu många att regeringen inte släpper det här och fortsätter att vara hård mot Trump. Bland annat genom att inte låta honom komma på ett planerat statsbesök nästa år. Samtidigt är det en svår situation för den brittiska regeringen som efter utträdet ur EU tros vara i ännu större behov av ett nära ekonomiskt samarbete med USA.