Döms för grov våldtäkt i unik dom

En unik dom föll idag i fallet där en 41-årig man som åtalats för att via chattar på nätet förmått ett stort antal flickor att begå grova övergrepp på sig själva. Mannen döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet, bland annat för grov våldtäkt mot barn. Det är något som ingen tidigare har dömts för när övergreppet skett via nätet.