Unaids: Vi missar hiv-positiva män

– Många män vet inte sin hiv-status, de börjar väldigt sent med medicinering, säger Michel Sidibé chef för Unaids.

I Afrika söder om Sahara så är chansen 20 procent mindre att hiv-positiva män testat sig än kvinnor och vet om att de måste skydda sin partner.

10 procent använder kondom av män över 50 i Afrika söder om Sahara som har sex med en tillfälliga partner. 27 procent färre män än kvinnor där har sökt behandling mot viruset. Männen har också betydligt högre risk att dö av aids.

Det är en skadlig mansnorm som står i vägen anser Unaids. En del män uppger att de inte vill veta om i fall de har hiv för det skulle få dem att framstå som svaga och feminina.

Richard i Sydafrika fick reda på att han är hiv-positiv för tre år sedan, men har inte vågat berätta för sin familj av rädsla att bli driven med.

Kvinnor fångas upp och hiv-testas till exempel på mödravårdscentralen i många länder. Männen måste också sökas upp konstaterar Unaids, till exempel på arbetsplatser, pubar och sportevenemang. Annars går det inte att nå de globala FN-målen att stoppa aidsepidemin till år 2030.

Men trots mansbristen går utvecklingen ändå åt rätt håll visar Unaids-rapporten. Mer än hälften av jordens 36 miljoner hiv-positiva äter nu bromsmedicin och antalet dödsfall i aids är nu en miljon om året, vilket är nästan en halvering på ett decennium.

