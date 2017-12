Rekordmånga har sökt till polisutbildningen

– Det är den högsta siffran vi har haft vad gäller ansökningar till polisutbildningen, säger Stefan Wehlin som är chef för övergripande planering vid polisens HR-avdelning.

9 594 ansökningar, det är en ökning med över 3 600 jämfört med samma period förra året. Men varför det ökar vet inte polisen.

– Det enda vi kan konstatera är att det är väldigt glädjande att det är så många sökande, säger Wehlin.

Antalet poliser har varit ett hett debatterat ämne inom politiken och flera partier har sagt att de vill öka antalet poliser. Under 2018 siktar polisen på att ta in 800 nya studenter per termin.

Men trots många sökande har det under de senaste två terminerna funnits omkring 100 tomma platser redan vid kursstart. Att rekordmånga har sökt till hösten 2018 är ingen garanti för fyllda utbildningar, enligt Stefan Wehlin.

– Nu börjar arbetet med att få de som är behöriga av dem här att även fullfölja hela processen i syfte att vi ska kunna fylla studieplatserna ute vid lärosätena. Nu måste varje prövningsmoment få ske och sen får vi se vad utfallet blir.