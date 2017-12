Avhoppad taliban tvingar barn tillverka bomber

USA säger nu att en offensiv ska sättas in mot gruppen om några dagar.

Det började med att talibanledaren Hekmat för ett halvår sedan sa att han nu istället svurit ed med IS.

Runt 400 utländska jihadister från bland annat Kina, Uzbekistan, Tadjikistan och Pakistan anslöt sig till Hekmats grupp och snart vajade den svarta IS-flaggan över områdets mosker.

Samtidigt inrättade man en skola för runt 300 barn där vapenvård och bombtillverkning var de viktiga ämnena enligt nyhetsbyrån Reuters.

De boende i två distrikt i den norra provinsen Jawzjan tvingades antingen att ansluta sig eller fly. De som inte lyckades undkomma dödades.

Afghanistans regeringen har mycket liten kontroll över denna avlägsna del av landet.

Bara det senaste året har IS sagt sig ligga bakom 15 terrodåd och attacker i Afghanistan där minst 188 människor dött. Men det är oklart om dessa dåd och de olika fraktionerna av IS i Afghanistan är länkade till IS i mellanöstern.

I Nangarhars bergsområde som gränsar till Pakistan växte också en IS allierad grupp sig stark efter det att en talibanledare gick över till IS för drygt två år sedan.

Men det finns inga uppgifter om att de olika IS-grupperna i Afghanistan skulle ha något sammarbete med varandra.

– IS i Afghanistan har aldrig aldrig varit en sammanlänkad rörelse, säger Borhan Osman från International Crisis group till reuters.

– Vi kommer sätta in en offensiv i norr mot Hekmats grupp de kommande dagarna, säger den amerikanske armegeneralen John Nicholson till reuters.