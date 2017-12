Kräver riksrätt för Ukrainas president

Inne i den ukrainska parlamentsbyggnaden pågår en debatt om minimilöner. Utanför finns fortfarande tältprotesten, som pågått sedan den 17:e oktober, kvar. Men demonstranternas tre krav om att parlamentariker ska förlora sin immunitet, om en fungerande antikorruptionsdomstol och en rättvisare vallag överskuggas av det nya kravet på president Petro Porosjenkos avgång genom riksrätt.

Den ukrainska författningen har möjlighet att ställa en president inför riksrätt, men i praktiken är det omöjligt eftersom det saknas lagar för hur en sådan process skulle gå till.

Det hindrar inte Georgiens expresident Micheil Saakasjvili från att nu ställa nya ultimatum. I går demonstrerade han i centrala Kiev tillsammans med medlemmar från framförallt populistiska partier och krigsveteraner. En ny demonstration är utlyst till på söndag och Saakhasjvili planerar att sätta upp sin tältprotest på Majdan – det symbolmättade Självständighetstorget där Euromajdanprotesten inleddes för fyra år sedan.

Saakasjvili säger också att han riskerar att gripas och utlämnas. Tre av hans georgiska medhjälpare har med våld satts på flyg ut ur Ukraina. En av dem hade stridit med ukrainska armén i öster.

Andra som protesterar är besvikna Majdanaktivister, som tycker att utlovade reformer inte blivit av. En del av dem är själva parlamentariker och sitter i Radan, det ukrainska parlamentet.

Samtidigt har okända maskerade män i kamoflagekläder blockerat ingången till tv-kanalen News One. De anklagar kanalen för att vara prorysk. Inrikesminister Arsen Avakov har uppmanat demonstranterna att lämna området och bett kanalen att sluta provocera ukrainare. News One är en av de kanaler där just Saakasjvili synts som flitigast.

Och i landets östra del fortsätter kriget precis som förut. I helgen dödades en ukrainsk soldat och några skadades i strider nära Luhansk.