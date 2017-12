Visste du att det här är typiskt finländskt?

Björnens land: Björnen är Finlands nationaldjur. Uppskattningsvis lever 1 500 brunbjörnar i landets skogar. Den som vill se en björn kan göra ett försök genom att hänga med på björnskådningstur som anordnas i östra Finland under sommarhalvåret.

Världskänd gayikon: Tom of Finlands — eller Touko Valio Laaksonens — homoerotiska motiv med sjömän och läderklädda män är kända över hela världen. Konstnären skickade under sent 1950-tal sina bilder till amerikanska gaytidningar i sitt artistnamn, och höll sin identitet hemlig. En film om hans liv släpptes i år.

Mobilspel till tusen: Den finländska spelutvecklaren Supercell ligger bakom mobilspel som "Hay Day" och "Clash of Clans". Och det kända spelet "Angry birds" är utvecklat av finländska Rovio.

Tango och hårdrock: Lordi, Nightwish, Children of Bodom, Stratovarius, HIM, Hanoi Rocks, Sonata Arctica. Listan kan göras lång. Den som föredrar mer dansanta konstellationer får också sitt lystmäte tillfredsställt. Vad sägs om lite melankolisk tango med Vera Telenius, Olavi Virta och Henry Theel?

Mustig mat: Vad sägs om en karelsk pirog med potatisfyllning eller lite Kalakukko fylld med siklöja? En annan delikatess är kaffeosten med hjortronsylt och memma till påsk. Det finländska köket hämtar inspiration från både öst och väst och tar hänsyn till utbudet under de olika årstiderna.

Finländsk design: Känner du igen varumärken som Artek, Marimekko, Iittala? Hört talas om Alvar Aalto och Toini Muona? Finländsk design är känd över hela världen, och omfattar allt från mode till keramik och arkitektur.

Medaljernas man: Paavo Nurmi var en finländsk medel- och långdistanslöpare som satte över 20 världsrekord. Han lyckades också ta hela 9 olympiska guldmedaljer mellan åren 1920—1928.

Sällsynt i sjön: Saimenvikare finns det bara runt 360 stycken av i hela världen. Sälen lever i sötvatten och bor i sjön Saimen i Finland. Vikarens historia går långt tillbaka, då den isolerades för 8 000 år sedan på grund av landhöjningen efter den senaste istiden, som stängde in den i en del av Östersjön som till slut blev insjön Saimen.

Lakritsens Mecka: Saltlakrits — godis med en stor mängd tillsatt salmiak, konstgjort salt — älskas i Finland. Liksom sötlakrits, som också tillverkas här. Finländarna sägs vara de som äter mest lakrits och salmiak i hela världen.

Trollens trolska värld: Mumintrollen och deras många vänner, som Lilla My, Snusmumriken och Filifjonkan bor tillsammans i Mumindalen, och deras liv och leverne har gett upphov till både böcker, serier och film. Mumintrollens skapare är den finlandssvenska författaren och bildkonstnären Tove Jansson.

Finländsk melankoli: Regissören Ari Kaurismäki har nått stor internationell framgång med sina filmer, framför allt "Mannen utan minne" från 2002. Den nominerades, som första finländska film i historien, till en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film. Kaurismäki stannade dock hemma i protest mot Irakkriget och USA:s politik.

Jultomtens hemvist: Jultomten håller till i Rovaniemi i finländska Lappland. Där ligger en så kallad santapark som tar emot tusentals turister varje år. Det går även att skriva brev till Julgubben, som han kallas på finlandssvenska.