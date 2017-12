Två gripna för mordplan mot Theresa May

Enligt The Independent och andra medier i London misstänker polisen att männen skulle ta sig in på det avspärrade Downing Street genom att utlösa en bomb, gömd i en väska. I det efterföljande kaoset skulle de sedan dra kniv och attackera May vid hennes residens på Downing Street.

Komplotten var uppenbarligen ganska primitiv — från grindarna vid gatumynningen är det en bra bit till premiärministerns dörr på hus nummer tio, och området är mycket välbevakat.

Men Scotland Yard och MI5 har tillsammans med annan polis utrett ärendet i flera veckor. De två männen greps i London respektive Birmingham i förra veckan.

Om det finns någon större grupp bakom komplotten framgår inte, men MI5 varnar för att terrorrörelsen IS nu hetsar till fler attacker i västvärlden när gruppens försök till ett "kalifat" i Irak och Syrien har kollapsat.

Storbritanniens premiärministerresidens ligger på Downing Street sedan över 200 år. Den pittoreska gatan i centrala London var öppen för allmänheten fram till 1989, då terrorhotet från nordirländska extremister fick myndigheterna att sätta upp rejäla svarta grindar i båda gatumynningarna.