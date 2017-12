Miljoner på flykt i Kongo-Kinshasa

En miljon människor fördrevs från sina hem i Demokratiska republiken Kongo, även Kongo-Kinshasa, under första halvåret i år. Det är fler än under hela förra året, och gör Kongo till det land i världen där flest människor tvingas på flykt just nu – fler än i andra konfliktområden som Yemen, Syrien och Irak.

Rapporten som publiceras på onsdagen kommer från IDMC, en organisation kopplad till Norska flyktinghjälpen och som övervakar internflyktingar över hela världen. Enligt IDMC är nu totalt sett över tre miljoner människor på flykt undan konflikter i Kongo.

Antalet människor på flykt inom landets gränser har ökat kraftigt sedan 2015 och utgör nu en av världens största humanitära katastrofer. Över sju miljoner människor är i behov av mathjälp och kolerautbrott har dödat hundratals människor.

Tidigare i år uppgraderade FN den humanitära krisen i Kongo till kategori tre – den högsta kategorin – och både FN och hjälporganisationer har varnat för en katastrof om hjälpinsatsen inte får mer pengar.

Jättelandet Kongo har plågats av våldsamma väpnade konflikter under lång tid, speciellt landets östra delar. Just nu är det Kasai, Tanganyika och de båda Kivu-provinserna som krisen är värst, och konflikterna har flera orsaker. Men sedan Kongos kontroversielle president Joseph Kabila skjutit upp utlovade val har flera av konflikterna förvärrats.