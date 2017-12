Politisk dragkamp om dansk budget

För att försöka lösa striden har nu statsminister Lars Løkke Rasmussen själv fått gå in för att ta över förhandlingarna. Regeringen vill ha igenom sin budget, och i samband med den även en skattereform som innebär skattesänkningar med 23 miljarder danska kronor.

Men för att kunna få igenom både budget och skattesänkningar behöver man stöd av Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti vill helst inte se några skattesänkningar, men däremot ha ytterligare skärpningar i invandringspolitiken. Skulle man få det kanske man kan gå med på skattesänkningar. Men några skärpningar i invandringspolitiken har regeringen hittills inte velat ha.

Positionerna har varit låsta under en längre tid och klockan tickar. Igår hände det ovanliga att statsministern, Lars Løkke Rasmussen, själv gick in i förhandlingarna. Efter ett möte med ledningen för Dansk Folkeparti sent igår kväll meddelade han att budgetförhandlingar fortsätter idag. Och han lämnade också en öppning för Dansk Folkepartis krav om skärpt invandringspolitik.

– Vi kommer förhandla om ett paradigmskifte om att hantera de flyktingar som har tillfälliga uppehållstillstånd i Danmark på ett annat vis än idag, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2.

Troligtvis kommer det innebära att de 4 700 syrier som har tillfälliga uppehållstillstånd i Danmark ska förberedas på skickas tillbaka så snart situationen tillåter. Frågan är dock om den skärpningen är nog för Dansk Folkeparti.

Skulle budgetförhandlingarna inte gå i lås har statsministern som sista utväg möjlighet att utlysa val. Men att det skulle ske bedöms som osannolikt då det är väldigt jämt mellan blocken och de borgerliga skulle vid ett val riskera att förlora regeringsmakten.

Inte heller Dansk Folkeparti skulle bedöms ha något att vinna på att gå till val, då de opinionsmässigt ligger sämre till än vid förra Folketingsvalet.