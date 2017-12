Ny svensk elbil presenteras

Företaget inriktar sig på hushåll som behöver två bilar, men där den andra bilen inte behöver vara en stor bil.

– Vår bil är en andra familjebil som du använder varje dag för att köra med en person. En pendlarbil, säger Unitis vd Lewis Horne.

Uniti är ett startupföretag som grundades förra året i Lund. Nu flyttar företaget till nya lokaler i Landskrona, med plats för utveckling och tillverkning. Just nu jobbar knappt 50 personer i företaget. Om satsningen lyckas hoppas Lewis Horne att Uniti kommer att ha några hundra anställda om två år.

– Det kan bli fler eller färre, beroende på strategin, men ja, ungefär några hundra, säger han.

Enligt företaget har över 1 000 personer förhandsanmält sig för en bil. Utvecklingen har hittills finansierats via crowdfunding och en del statliga bidrag, men nästa år räknar Lewis Horne med att ta in större finansiärer. Planen är att kunna leverera de första bilarna under första kvartalet 2019.

Det är mycket ovanligt med en ny svensk biltillverkare. Bertil Moldén, vd för Bil Sweden konstaterar också att elbilsmarknaden är svår, dels på grund av priset för bilarna, men framförallt för att frågan om hur de ska laddas inte är riktigt löst.

– Det går ju bort om du bor i lägenhet och ska ha sladd från balkongen på femte våningen. Du måste bo i villa och du måste kunna ladda på jobbet. Kan du inte svara ja på de två frågorna då går det bort, säger Bertil Moldén.

Konkurrensen är också hård mellan olika tillverkare. Lewis Horne håller med om att riskerna och utmaningarna är stora.

– Risken är stor, utmaningen är stor - men behovet är där. Ibland måste man ta risk och ta de stora utmaningarna om vi vill förändra något i världen som behöver förändras, säger Lewis Horne.