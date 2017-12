Trots avslöjandet – inga åtgärder av Försvarsmakten

P1-programmet Kalibers granskning av Försvarsmaktens avelsprogram visade bland annat att försvaret köpt in hundar för mångmiljonbelopp utan att annonsera ut någon offentlig upphandling.

Försvarsmaktens egen granskning om kritiserat avelsprogram visade inga oegentligheter.

Efter P1-programmet Kalibers avslöjande: Försvarsmakten kommer inte vida åtgärder kring hundavelsprogram

Mellan 2006 och 2014 köpte Försvarsmakten in tikar från Europa för mångmiljonbelopp till sitt avelsprogram och affärerna gjordes utan att det annonserades ut någon offentlig upphandling, vilket enligt experter sannolikt är olagligt. Här, Andrea Sundstrand, docent vid Stockholms universitet som specialiserat sig på just offentliga upphandlingar.

– Enligt min bedömning är den olaglig, ja, säger Andrea Sundstrand.

Schäferhundarna som Försvarsmakten köpte in hade ett snittpris på över 200 000 kronor styck. De flesta hundarna kom ursprungligen från Tyskland, men de köptes nästan alltid in via mellanhänder.

Ofta en särskild säljare i Danmark som är personligen bekant med en av de anställda vid Hundtjänstenheten som jobbat med att leta upp hundar till avelsprogrammet.

Det här är enligt statsvetaren Jan Turvall, en av Sveriges ledande experter på offentlig förvaltning, en uppenbar jävssituation.

– Den här personen som det handlar om borde aldrig ha varit involverad i det här ärendet överhuvudtaget, säger Jan Turvall.

Den danske säljaren ska ha tjänat stora summor pengar på att köpa hundar billigt och sedan sälja dem dyrt till svenska Försvaret. En hund som Försvarsmakten köpte av honom för runt 250 000 kronor, till exempel, hade bara en månad innan sålts för runt 19 000 kronor.

Men nu drygt tre veckor efter att Kalibers serie "Hundfabriken" publicerats skriver Försvarsmakten på sin hemsida att de kommit fram till att inga fel har begåtts av Hundtjänstenhetens personal.

"Granskningen har inte påvisat några oegentligheter. Därmed föreligger heller inte några skäl för myndigheten att vidta ytterligare åtgärder i den frågan"

Utöver den korta text som finns på webben vill Försvarsmakten inte svara på några frågor. Hur de utrett detta, vilket material de gått igenom och hur de har dragit sina slutsatser vill de inte säga när vi hör av oss och frågar.

När Kaliber ber att få ta del av underlaget till deras granskning får vi beskedet att det inte finns några sådana handlingar.

Men på webben skriver de att de ska se över hur de ska göra eventuella hundinköp i framtiden.