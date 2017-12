Industriarbetare saknar kompetensutveckling

– Alltså de sakerna som jag kan, det är ju där jag är. Det är ju inte ofta jag lär mig något nytt om man säger så, säger René Lövgren som jobbar som montör på GE Healthcare som utvecklar biomedicinsk utrustning i Umeå.

För hennes del skulle vidareutbildning kunna leda till karriärmöjligheter inom företaget eftersom GE Healthcare inte bara jobbar med montering av medicinteknisk utrustning utan också med utveckling av tekniken. Och hon är inte ensam om att önska sig mer kompetensutveckling.



I undersökningen som fackförbundet IF Metall gjort bland sina medlemmar och där nästan 2 000 personer svarade, säger varannan industriarbetare att hen upplever att arbetsgivaren varken tar ansvar för eller vet vilken kompetens som krävs. Och framförallt kvinnor och äldre medarbetare vittnar om inställda utbildningar.

– Det är extra upprörande för oss att det är kvinnor som visar upp en brist av kompetensutveckling. Och det tror jag också är ett utfall i att det finns en viss segregering på arbetsplatserna där kvinnorna har de enklare jobben och det är männen som får möjlighet till kompetensutveckling och får de mer kvalificerade jobben, säger Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Hon tycker att det finns en rad anledningar för arbetsgivarna att ta kritiken på allvar. Framförallt med tanke på att det just nu sker en snabb teknisk utveckling inom branschen.

– Om svensk industri ska vara redo att ta de möjligheterna som ges genom digitaliseringen och automationen så behöver också de anställda, våra medlemmar, ha rätt kompetens för att ta de nya jobben. Det är också en möjlighet för svensk industri att fortsätta vara konkurrenskraftig, säger Marie Nilsson.

Om undersökningen:

På uppdrag av IF Metall har Novus genomfört 3 771 slumpmässigt valda webbintervjuer bland IF Metalls medlemmar under perioden 2-14 november 2017. Svarsfrekvensen är 54 procent. Resultaten representerar hela IF Metalls medlemskår.