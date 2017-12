Irak: Kriget mot IS är över

Kriget mot IS inleddes sommaren 2014 när terrorgruppen under kort tid tog över stora områden i Syrien och Irak. I Irak rörde det sig om norr och väster om Bagdad, där IS största framgång var övertagandet av Mosul.

Det självutnämnda kalifatet kontrollerade, när det var som störst, ett område där 10 miljoner människor bodde, skriver BBC.

– Vår fiende ville döda vår civilisation, men vi har vunnit genom enighet och vår beslutsamhet. Vi har på kort tid triumferat, säger al-Abadi.

Motoffensiven kunde inledas med stöd av den USA-ledda koalitionens luftunderstöd, och Mosul kunde återtas efter en utdragen kamp som pågick oktober 2016 till sommaren 2017.

– Våra styrkor har fullständig kontroll över den irakisk-syriska gränsen och jag meddelar därför krigets slut mot Daesh (IS), säger al-Abadi vid en presskonferens.

Per Jönsson, Mellanösternkännare vid Utrikespolitiska institutet, tror att kriget mot IS i Irak nu verkligen är över. Men det innebär långt i från att problemen i landet är slut.

– Det innebär en seger för regeringen i Bagdad. Vilket inte var ett sannolikt scenario i våras, men det verkar inte uppstå nya konflikter mellan Iranstödda shiamiliser och regeringsstyrkor längre.

Det kommer fortfarande att finnas kvar frustration, misstro och kanske även hämndlystnad hos framförallt sunnimuslimer, tror han. Det kan leda till att grupper fortfarande kan vara beredda att stödja en liknande organisation under ett annat namn framöver.

Efter IS våldsamma styre ska de kontrollerade områdena i Irak åter byggas upp, både fysiskt och mänskligt. Tiotusentals, kanske hundratusentals, kvinnor behöver stöd och vård. Även för barnen och kvinnorna till de forna IS-krigarna är vägen tillbaka lång och svår.

– Det är en sorglig historia. På något sätt måste en mängd sunnimuslimska kvinnor ta avstånd från sitt tidigare ställningstagande för att överhuvudtaget ha en plats i samhället. Annars är risken stor för hämndattacker och bestraffningar, säger Per Jönsson, Mellanösternkännare vid Utrikespolitiska institutet, till TT.

Splittringen är stor i Irak. Regeringen i Bagdad är helt shiadominerad medan sunnimuslimer dragit det kortaste strået sedan 2003 när Saddam Hussein störtades. Dessutom finns det konflikter mellan kurderna och sunni-araber och shia-araber.

I början av november tog irakiska styrkor staden al-Qaim på gränsen till Syrien, ett av terrorgruppens sista fästen. På andra sidan gränsen, meddelade syrisk millitär i november att gränsstaden Albu Kamal, en av de sista städerna som IS kontrollerade, var befriat.

Tidigare i veckan förklarade Ryssland att IS även är fullständigt besegrat på syrisk mark. Men där anser oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) att IS fortfarande håller områden i provinsen Dayr al-Zawr (Deir Ezzor).