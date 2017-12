Stora demonstrationer mot Rumäniens regering

– De ändrar på lagen för att slippa fängelse, säger Bukarestbon och egenföretagaren Diana Gradinaru.

Lagändringar som just nu debatteras i parlamentet ses som ett försök att enklare komma undan med korruption i ett av EU:s mest korrupta länder.

– Många i den här regeringen är korrupta och de förtjänar att sitta i fängelse, säger hon.

Gårdagens protest utanför regeringsbyggnaden i Bukarest samlade över tio tusen människor och var den kanske största sedan i vintras då hundratusentals rumäner gick ut och demonstrerade mot landets regering under ledning av det socialdemokratiska partiet PSD.

Då tvingades regeringen dra tillbaka flera kontroversiella lagförslag som bland annat innebar att vissa former av maktmissbruk inte längre skulle kunna leda till åtal. Men det regeringen nu försöker göra är egentligen allvarligare, säger Dan Barna, ledare oppositionspartiet Unionen rädda Rumänien.

– Nu försöker man ändra på hela rättssystemet och det kommer att få konsekvenser för lång tid framöver, säger Dan Barna.

Lagändringarna som just nu behandlas i Rumäniens parlament riskerar enligt kritiker att öka det politiska inflytandet över landets domare och åklagare med ett enda syfte: Att rädda skinnet på flera högt uppsatta politiker som just nu utreds för olika former av korruptionsbrott.

Bland dem det socialdemokratiska partiets ledare Liviu Dragnea som bland annat anklagas för att ha förskingrat EU-pengar under sin tid som borgmästare. Nyligen beslutade Rumäniens särskilda åklagarmyndighet mot korruption att frysa hans tillgångar. Själv nekar han till alla anklagelser.

– Regeringen har det senaste året agerat som någon slags advokatbyrå åt herr Dragnea, säger oppositionspolitikern Dan Barna.

I går uppmanade han tillsammans med den före detta premiärministern Dacian Ciolos och ledaren för det största oppositionspartiet, liberala PNL, människor att ansluta sig till demonstrationerna.

– Det här är en av de svåraste stunderna sedan Rumänien blev en demokrati, säger Dan Barna.