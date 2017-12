Snöfall på många håll i landet – risk för halka

– Vi har snöfall på många håll i landet, vi har snöfall nere i Skåne och längst upp i norr. Temperaturen på dagen idag sträcker sig från någon plusgrad vid kusterna i söder, in till omkring noll eller någon minusgrad i inre delarna av Götaland och lite kallare när man rör sig norrut, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Snöfallet och snöbyarna kommer in över Sverige under måndagskvällen. Det rör sig österifrån och senare under måndagen kommer även ett snöfall in söderifrån. Snön rör sig norrut och flingorna faller på många håll i landet.

– Det snöfall som kommer in söderifrån kommer övergå i regn, framförallt över Götalands syd och östra kust och vidare upp över Svealands östra kust. Men annars är det snöfall det rör sig om, säger Sandra Andersson.

Och snön håller i sig. Inte förrän onsdag börjar just detta snöfall röra sig bort från norra Norrland, men redan samma dag gör ny nederbörd entré. Enligt SMHI så kommer hela veckan präglas av snö och regn.

– Det är i stort minusgraderna som dominerar så det kan säkerligen vara lite besvärligt i trafiken av och till under veckan, säger Sandra Andersson.

Söndagskvällen var dramatisk i väst då Landvetter tvingades stänga på grund av ymnigt snöfall. Vägtrafiken drabbades av omfattande problem och på E6:an körde många lastbilar fast. Flera olyckor rapporterades och vägen var avstängd under natten mot måndag i båda körriktningar.

Den fortsatta nederbörden kan ställa till det ytterligare på vägarna. Väglaget kan bli halt.

– Det kan det säkerligen bli. Det är snöbyar på flera håll som kan ge problem med halka på vägarna, Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Än har SMHI inte utfärdat några varningar, men läget kan troligtvis förändras.