Byggbranschen håller andan under prisfallet

Jessica Löfström, VD och grundare av byggbemanningsföretaget Expandera Mera, säger att oron på många håll är stor.

– Vi håller andan och tittar mycket för att se vad som händer om vi behöver dra ned på personalen. Vi vet hur snabbt det kan gå, säger Jessica Löfström.

Expandera Mera hyr ut byggpersonal till projekt runt om i landet och har runt 200 anställda.

Jessica Löfström har varit med så pass länge att hon sett både upp och nedgångar i byggbranschen. Finanskrisåret 2009 var en riktig dipp.

– 2008 var ju vårt absolut vårt bästa år. Och från den första veckan in i januari 2009 så var det helt dött. Inga order in överhuvud taget. Och då sa också de stora byggföretagen på börsen upp ungefär 30-40 procent av all personal, säger Jessica Löfström.

Men hur blir det nu?

Priser på bostäder i de heta områdena, särskilt Stockholmsområdet, har fallit sedan i höstas.

Färre kommer på visningar, och byggherrar oroas över försäljningen av alla de nyproducerade lägenheter som nu kommer ut på marknaden i stora mängder.

Liksom många andra branschbedömare tror Jessica Löfström att krisbilden främst handlar om många bostadsutvecklare som satsat på lyxlägenheter.

Men byggbranschen har flera andra ben att stå på. Och många stora projekt, framför allt inom infrastruktur, kommer att behöva byggnadsarbetare, säger hon.

– Bara för att bostadsbyggandet kanske minskar så vet jag att det fortfarande kommer att byggas. Om man tittar på de stora byggföretagen och de stora installationsföretagen så kommer det inte att bli sådär jättestor skillnad, tänker jag, den här gången jämfört med 2009.

– Det är så stora projekt ändå som behöver byggas och göras, framför allt inom infrastruktur.

– Markarbetare, tunnelarbetare, de som ska bygga hela Förbifarten och sånt. De kommer inte att minska på grund av att vi har problem med att räntor går upp eller att vi får ett skärpt amorteringskrav, säger Jessica Löfström.