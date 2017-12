Demokraterna vinner i Alabama – för första gången på 25 år

Demokraterna har i år förlorat flera fyllnadsval. Jones valvinst var en gigantisk seger för partiet som inte vunnit i ett senatorsval i den konservativa delstaten sedan 1992.



Vinsten ger demokraterna en stor portion självförtroende inför mellanårsvalet 2018.



– Vi hade hoppats på ett mirakel, sa Laura Steele, och det är precis vad som inträffat.



Den konservativa och skandalomsusade republikanske kandidaten Roy Moore anklagades innan valet för att ha gjort närmanden mot unga kvinnor och flickor under sjuttiotalet. Anklagelserna förvandlade en annars given republikansk seger till en knapp förlust.



Men paradoxalt nog kan nattens valresultatet också tolkas som en slagseger för delar av det republikanska partiet. Den senaste tiden har en rad Republikaner tagit steget ut i osäkerheten och manat väljarna i Alabama att avstå från att rösta på Roy Moore. Senast i söndags sa Alabamas andra senator Richard Shelby att han vägrade rösta på Moore.



Republikanernas majoritetsledare i senaten, Mitch McConnel, har också kritiserat Moore. För att understryka att det är märkliga tider i USA just nu kan det alltså vara så att McConnel föredrar den här utgången.



I sitt tacktal ville Doug Jones sträcka ut en hand till de många väljare som rösade för Roy Moore.



– Vi har jobb att göra, broar att bygga. För att nå de människor som inte röstade på oss, det arbetet börjar nu.