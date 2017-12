Mer kritik mot USA internetbeslut

När det amerikanska beslutet träder i kraft om några månader får internetleverantörer rätt att favorisera en del innehåll, med snabbare bandbredd, och försvåra för annat.

Kommer då folk att erbjudas gratis internet i framtiden, men bara under förutsättning att de shoppar via till exempel näthandelsjätten Amazon och läser sina nyheter via den stora sociala plattformen Facebook?

Det befarar kritiker till torsdagens beslut i USA att slopa den så kallade nätneutraliteten.

– Ett öppet och fritt internet är en förutsättning för att det digitala samhälle som alla vill vara en del av ska kunna utvecklas framgångsrikt, var svaret från det tyska näringsdepartementets talesperson till de reportrar som frågade om det tunga EU-landets reaktion på USA:s beslut att riva upp regelverket om nätneutralitet.

Ideella organisationer och chefsåklagare i vissa delstater lovar att försöka stoppa eller fördröja regeländringen i det amerikanska domstolssystemet, och kritikerna befarar en framtid där låginkomsttagare hänvisas till ett billigt men tillrättalagt internet.

Men inte heller i EU är nätneutraliteten fullständig, trots att den skyddas av en EU-förordning från 2016.

Till exempel i Sverige pågår en dragkamp mellan post- och telestyrelsen PTS och Telia, där myndigheten vill förbjuda Telias affärsmetod att strypa all annan trafik än den till vissa sociala medier när kunder har fått slut på surf.