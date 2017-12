Hård kritik mot ord-direktiven

Både vetenskapsmän, politiker och vanliga amerikaner reagerar starkt på listan över ifrågasatta ordval som många tolkar som det senaste ledet i kampen mellan Trumpadministrationen och det akademiska USA.

"Löjligt – ett ord som fortfarande är tillåtet."

Så reagerar Ruch Holt, chef för American Association for the advancement of science som bland annat ger ut tidningen Science, i en skriftlig kommentar.

Samtidigt tonar folkhälsomyndigheten ned det hela och säger att det inte handlar om något förbud. Direktivet verkar röra ord som bör undvikas i budgetrapporter - eftersom de i så fall skulle minska chanserna att få anslag.

Myndigheten riskerar stora budgetnedskärningar och Hälsodepartementet har tidigare i år tagit bort information från sin hemsida om hbtq-frågor i vad som verkar vara att ett försök att tillmötesgå Vita husets önskemål om mindre fokus på denna grupp.

Om direktivet kommit uppifrån eller från myndigheten själv är fortfarande oklart, men påminner om det som flera myndigheter fick i våras om att sluta använda begrepp som klimatförändrnignar och utsläppsminskning.

Och för Washingtonbon Mary är det oroväckande att Folkhälsomyndigheten över huvud taget behöver fundera över vilka begrepp som ska användas.

– Folkhälsomyndighetens uppdrag är att rädda liv och ska inte behöva oroa sig över vilka ord som är politiskt gångbara, säger hon.