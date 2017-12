Dubbelt så många unga söker vård efter våldtäkt

Enligt ungdomsenheten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset söker sig allt fler personer till mottagningarna efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld. Det skriver läkarna Pia Jakobsson Kruse och Anna Möller och psykologen Maria Grundel på DN Debatt i dag.

Under årets första halvår fördubblades antalet flickor under 18 år som sökte sig till Södersjukhuset, jämfört med samma period i fjol. Totalt kom 12 procent fler till akutmottagningen för våldtagna. Den största ökningen var bland unga tjejer, vilket oroar läkarna. Totalt var det 392 personer som kom till mottagningen under halvårsperioden och ungefär en femtedel av dem var under 18 år.

– De mår ofta väldigt dåligt. Det är mycket skuld och skam, vilket är svåra känslor att bära, säger psykolog Maria Grundel.

I år beräknas omkring 800 personer söka vård på Södersjukhuset efter att ha utsatts för sexuellt våld. Förra året var antalet besökare 717 personer och året dessförinnan kom 606 personer. I år har redan rekordmånga besökt mottagningen.

I de flesta fall är förövaren någon som den utsatta känner, enligt läkarna på Sös. Det kan vara en partner, vän eller tillfällig bekant. Ungefär 15 procent av de kvinnor som kommer till Södersjukhuset är överfallsvåldtäkter.

– Den vanligaste berättelsen är att man är i ett socialt sammanhang, har druckit alkohol och det blir för sent att ta sig hem. Man lägger sig på en soffa och sover och vaknar av att någon man mer eller mindre känner utför sexuella handlingar på en, berättar Anna Möller, överläkare på Akutmottagningen för våldtagna vid Södersjukhuset.

De utsatta flickorna och kvinnorna mår ofta psykiskt dåligt. En del känner sig osäkra på om det som de blivit utsatta för faktiskt var ett övergrepp.

– De känner sig kränkta, fyllda av skuld och skam. När de inser att någon håller på med dem när de vaknar, ifrågasätter de varför de inte reser på sig och går hem. Många beskriver att de blev som paralyserade. De lägger mycket skuld på sig själva, säger Anna Möller.

Konsekvenserna kan bli allvarliga för de unga tjejerna som utsätts. För de som är i skolåldern kan det uppstå sociala problem i skolan med till exempel ställningstaganden och ryktesspridning. Men även i framtiden kan övergreppet göra sig påmint.

– Det är klart att det påverkar ens sexuella hälsa väldigt mycket. Att man kommer ha svårt med relationer, svårt att lita på en partner och att våga ha sex, säger Anna Möller.

Läkarna på Södersjukhuset vill se flera förbättringar i arbetet mot sexuellt våld. Till exempel vill de se ett mer genomgående förebyggande arbete, som börjar i skolan och där män och pojkar blir mer involverade.

– En enkel grej är att förbättra sexualundervisningen. Få intresserade personer att hålla i undervisningen. Det kanske inte är klassläraren utan skolsköterskan som man ska skicka på utbildning. Vi som är föräldrar behöver prata med våra söner om vad om är okej, säger överläkare Anna Möller.

– Synen på sex överlag och det som förväntas av unga är skev. Många har en uppfattning om att flickor ska vara mer passiva mottagare i sexuella relationer. Sen vilken typ av sex man har, tidigt analsex till exempel, säger psykolog Maria Grundel.

Dessutom välkomnar författarna förslaget om en ny samtyckeslag. De vill även se ökad kunskap inom vården och högre säkerhet för unga på nätet.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott ökat sedan 2014. Andelen har ökat från nästan två procent till drygt fyra procent förra året. Förra året anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige.