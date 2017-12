Kalle Anka viktigare än mobilen

Förra året gick förbrukningen av mobildata i företagets nät ned med 28 procent jämfört med normala nivåer, under timmen Kalle sändes. Strax därefter plockades mobilerna fram igen, även om surfen generellt var 12 procent lägre under hela julaftonen än en genomsnittlig dag.

– Vi har en dipp som inte återkommer någon annan gång under året. Det är ett unikt beteende under just den här timmen, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor och fortsätter:

– Slutsatsen är att folk lägger ifrån sig mobilen och ägnar sig åt att titta på det programmet.

Kalle Ankas julafton har varit ett stående inslag i SVT sedan 1960.