SMHI varnar för blixthalka i jultrafiken

Under fredagen väntas många svenskar ta sig ut på riks- och motorvägarna i Sverige för att ta sig till sitt julfirande. Även lördagen blir en stor trafikdag i landet.

Vid 16-tiden var det köer på E4 mellan Stockholm och Södertälje. Det är också köer på E22 i södergående riktning vid Söderköping och E4 genom Jönköping, främst söderut.

Det har varit mindre köbildningar på andra håll i landet, men det har hittills varit tillfälliga stopp på grund av mindre olyckor.

Trafikverket säger att trafiken flyter på ovanligt bra för att vara en julhelg, vilket kan bero på att då julafton inträffar en söndag sprids julresorna över tre dagar.

– Det har inträffat några mindre olyckor, men inget som har gett stora verkningar på trafiken. Väglaget är generellt bra, men det finns risk för sämre väglag senare, säger Brita Lundkvist på Trafikverkets pressjour.

Under fredagskvällen och lördag förmiddag väntas mycket trafik, främst runt Stockholm.

– Vi tror att det under eftermiddagen kommer att bli mycket trafik på de vägar som normalt har mycket trafik under julhelgen. Det handlar framförallt om E4:an norr och söder om Stockholm och vägarna till Mora och Falun. I morgon förväntar vi oss mest trafik under förmiddagen, säger Brita Lundkvist på Trafikverkets pressjour.

Tidigare i dag varnade SR:s trafikrapportör Ulf Svenning för att det kan bli mycket trafik på E6 mot Göteborg och E4 mot Helsingborg och upp mot Stockholm.

SMHI varnar för blixthalka under kvällen och natten. Klass 1-varningen gäller södra Norrland, stora delar av Svealand och Götaland, samt Öland och Gotland.

Trafikverket och SMHI sammanställer på sina sajter kartor och prognoser för hur väglaget är och kommer att se ut.

Trafikverkets karta över trafiktäta vägar under julhelgen

Trafikverkets karta över Sverige och vägarna visar att det under fredagen finns risk för vad myndigheten kallar "besvärligt väglag" över stora delar av landet, främst från Uppland och uppåt landet. Östra och norra Svealand samt södra Norrland berörs av den här prognosen.

Enligt samma karta är det mycket halt på flera vägar i norra Norrland. På E40 vid Kiruna och E45 vid Gällivare varnar Trafikverket för snö- och isvägbana. Detta även vid Boden och Överkalix.

En karta över halkrisken på vägarna de närmaste dagarna, som SMHI publicerat, visar inte på någon frost- eller ishalka på vägarna i mellersta Sverige mitt dagen i dag fredag. Däremot varnas där för frosthalka i Småland, lokal frosthalka i övriga delar av landet och lokal snöhalka i Lapplandsfjällen och i Jämtlandsfjällen.

Det råder också stor lavinfara i fjälltrakterna och i flera skidorter.

Varningen gäller västra Vindelfjällen, västra Härjedalsfjällen och södra Jämtlandsfjällen och påverkar skidorterna Tärnaby och Åre.

Men trots det säger Per-Olov Wikberg, vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst, till TT att skidåkare som åker inom anläggningarnas vanliga områden inte behöver oroa sig.

Lavinfaran beror på att det kommit mycket snö och blåser hårt i områdena.