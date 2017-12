– Det är ett regnområde som kommer in över västra Götaland och sprider sig över östra Götaland och Svealand. Över Svealand möter regnet kallare luft och övergår i norra delen till snöfall. Vi har gått ut med en klass 1-varning för att det finns risk för ishalka när nederbörden landar på kalla vägbanor, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

SMHI räknar med att halkan kan dyka upp i Värmland under förmiddagen och att den når under eftermiddagen når Stockholms län under eftermiddagen.