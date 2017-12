Midnattsmässa, en processionen med rökelse, vitklädda präster, munkar och barn som bär fram Jesusbarnet för att lägga det i krubban. Ekots korrespondent Cecilia Uddén besöker en liten katolsk kyrka vid Franciskanercentret för Kristna orientaliska studier i Kairo.

Kyrkan är omgiven av säkerhetsstyrkor, avspärrningar, metalldetektorer och polispiketer. Den stora majoriteten av Egyptens kristna firar inte jul nu, utan 6e och 7e januari, men oron för attentat i samband med julen ökade dramatiskt häromdagen när en kyrka i en by söder om Kairo attackerades av en muslimsk mobb efter fredagsbönen.

Kyrkan vandaliserades och fönster och möbler slogs sönder. I går greps 15 personer – förövarna, men också fastighetsägaren eftersom kyrkan inte hade legal status.

Fallet är ett av många i Egypten, där byar ofta saknar kyrkor och kristna samlas till gudstjänst i privata hem eller samlingslokaler. Efter en lagändring förra året skulle det bli lättare för dessa informella kyrkor att få legal status, men i stort sett varje ansökan har stött på hinder av så kallade säkerhetsskäl, som ofta handlar om att myndigheterna befarar sekteristisk oro mellan kristna och muslimer.

På den egyptiska landsbygden finns många exempel på extremistisk anti-kristen propaganda, inspirerad av saudiarabisk wahabism, med falska myter om kristna som i sin tur bildar en grogrund för IS propaganda och rekrytering.

Sedan mitten av december förra året har IS genomfört tre förödande sprängattentat mot stora kyrkor i Egypten. Under den katolska midnattsmässan i natt i Kairo bad man för dessa offer och för de över 300 muslimer som miste livet när IS genomförde en blodig massaker mot en moské på norra Sinai för precis en månad sedan.