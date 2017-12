SMHI varnar för ishalka

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka i Värmland, Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Dalarna och Gävleborgs län.

– Ett regnområde kommer in över västra Götaland och sprider sig över östra Götaland och Svealand. Över Svealand möter regnet kallare luft och övergår i norra delen till snöfall. Vi har gått ut med en klass 1-varning för att det finns risk för ishalka när nederbörden landar på kalla vägbanor, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Tidigt på juldagseftermiddagen inträffade fyra olyckor på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Enligt polisen är det mycket halt på vägen. Det finns inga uppgifter om att någon har skadats vid olyckorna.

På annandagen, som traditionellt är en stor resdag, väntas läget bli ännu besvärligare när ett nytt lågtrycksområde drar in över Sverige. I Svealand väntas nederbörd redan ikväll och under natten, först i form av regn som sedan övergår i snö. SMHI varnar för snöfall under morgondagen från norra Värmland och upp till södra Norrland.

– Det kan komma väldigt mycket snö, ser det ut som. Störst mängder blir det i norra Dalarna och Härjedalen, där kan det koma tre-fyra decimeter lokalt, säger Andersson.

Även i delar av Norrland blir det mycket snö och blåsigt närmast kusten med risk för snöyra och snödrev. I Götaland kommer nederbörden som regn, men det blir väldigt blåsigt på västkusten och även andra delar av Götaland.

Sandra Andersson vill uppmana till försiktighet i trafiken, framförallt i södra Norrland.

– Det är stora snömängder och vinden gör att det kan bli besvärligt på vägarna där.