Klass 1-varningar för snöfall

– Man kan räkna med att det kommer att komma ytterligare ett par centimeter under dagen. Lokalt kanske en decimeter, säger SMHI:s meteorolog Alexandra Ohlsson.

Varningarna utfärdades strax före klockan fem på morgonen. Nederbördsområdet kommer att avta under dagen innan ännu ett drar in söderifrån under torsdagen.

Överlag kommer det vara flera minusgrader i området.

– Nära kusten kan det vara bra att ha extra koll på temperaturen, speciellt på Västernorrlandskusten där det kan leta sig in mildare luft. Där kan det bidra till att det blir besvärligt på vägarna, säger Alexandra Ohlsson.