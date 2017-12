Svårt sjuka barn evakueras i Syrien

Evakueringen inleddes i natt när ambulanser kunde ta sig ut ur belägrade Ghouta med fyra akut sjuka patienter. Den syriska regimen har givit klartecken att evakuera 29 personer efter förhandlingar, med bland andra FN och Röda Korset, som har pågått i flera månader.

En välkommen lättnad för östra Ghouta – även om det än så länge är en droppe i havet. FN har en lista på 500 patienter i behov av evakuering och akut sjukvård – bland dem flera cancersjuka barn, patienter som lider av undernäring, njurkollaps och hjärtsjukdom. Men chefen för FN:s humanitära insatser i Syrien, Jan Egeland, sa i förra veckan att siffran på 500 personer minskar dagligen – inte för att patienter evakueras, utan för att de dör. Bland dem en 9 månader gammal bebis vars liv, enligt Egeland, hade kunnat räddas.

Sammanlagt 17 av de allvarligt sjuka uppges ha avlidit i det område som FN kallat "lidandets epicenter". Och det råder ingen brist på vittnesmål från förtvivlade föräldrar inifrån belägrade östra Ghouta. Umm Batoul sitter med sin allvarligt utmärglade epileptiska dotter Rahaf i knäet och berättar att det inte finns någon medicin att få tag på i östra Ghouta.

– Jag hade två barn, min första dotter Batoul, dödades i en bombräd, hon dog omedelbart och är hos Gud, men Rahaf med sin epilepsi, dör långsamt varje dag inför mina ögon, säger hon.

Närmare 400 000 syrier lever i det rebellkontrollerade östra Ghouta-området som belägrats av regimen sedan 2013. 12 procent av barnen är allvarligt undernärda. Varor och förnödenheter har under en längre tid smugglats in i Ghoutaområdet via exempelvis tunnlar. Men de varor som når fram säljs till fantasipriser som ytterst få har råd att betala.

Nöden exploateras av mellanhänder; jihadister, professionella smugglare och en korrupt regim. Hjälporganisationer hoppas att evakueringen som nu inletts kommer att fortsätta bortom de 29 patienter som godkänts för vidaretransport till sjukhus i Damaskus.