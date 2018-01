Spotify stäms på 13 miljarder

Enligt medieuppgifter planerar Spotify en börsintroduktion i år, och då är det mycket viktigt att upprätthålla förtroendet säger Christopher Lyrhem, aktiestrateg SEB.

– Det är onekligen viktigt för bolag som finns på börsen och bolag som vill in på börsen att behålla sitt förtroendekapital på aktiemarknaden. Då är det sannolikt särskilt viktigt för ett bolag som Spotify att göra rätt för sig, säger Christopher Lyrhem.

Det är skivbolaget Wixen Music Publishing som lämnat in stämningen som hävdar att Spotify saknat tillstånd att sprida nästan 11 000 låtar, rapporterar Reuters. För det upphovsrättsintrånget kräver Wixen 13 miljarder kronor i skadestånd.

Det här sker alltså samtidigt som Spotify enligt uppgifter i flera medier förbereder en börsintroduktion på New York-börsen. Just en god och långsiktig relation med skivbolagen har också beskrivits som en nödvändig pusselbit för att gå in på börsen.

Spotify ska enligt stämningen inte ha skaffat sig en licens direkt från Wixen för att sprida låtarna och ska dessutom ha lagt ut arbetet att skaffa licenser på ett annat bolag, som inte ska ha gjort ett tillräckligt bra jobb.

Spotify avböjer att kommentera stämningen i dag men i en skrivelse till domstolen ifrågasätter företaget om Wixen har fått tillstånd av artisterna att företräda dem.

Det är inte första gången företaget stäms för att det ska ha gjort intrång i upphovsrätten. Förra våren ingicks en förlikning och motsvarande 377 miljoner kronor lades i en fond för att kompensera låtskrivare.