Öländska succén – tar vara på ullen i länet

Under dagen har Ekot rapporterat om att det varje år slängs tonvis med ull i Sverige. Samtidigt importeras ull för miljontals kronor varje år.

I ett oansenligt vitt stenhus norr om Löttorp på Öland ligger företaget Ullcentrum. Där finns mellanlagret och en butik för all ull som samlas in från länet och södra Sverige. Själva huvudlagret för de 30 ton ull som årligen samlas in ligger i Persnäs.

Ägaren Ann Linderhjelm startade sitt företag efter att det upptäckts en säck med ull i avfallet i Borgholm. Sen har det vuxit till att vara störst i Sverige på att samla in ull.

I dag jobbar ett tiotal anställda med att tillverka kläder, tofflor och grytunderlägg i egen design. På nätet har ull blivit en stor succé.

– Där ser vi en gigantisk ökning varje år, säger Ann Linderhjelm.

Dessutom har man startat samarbete med olika designers för att möta framtiden.

Men det slängs ändå för mycket ull i Sverige, menar Ann Linderhjelm.

– Det finns bara en orsak till det. Vi använder för lite ullkläder jämfört våra nordiska grannländer, säger hon.