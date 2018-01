– Vi fick en indikation i vårt larmsystem vid halv fyra-tiden i morse att det var folk som rörde sig ute i spårmiljön. Då fick det vaktbolag vi har kontakt med åka ut och titta och de såg ett antal personer som rörde sig mot tunnlarna, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Efter larmet om obehöriga på järnvägsspåren kring Södra Station i Stockholm, stoppades tågtrafiken medan polisen sökte igenom spårområdet och tunnlarna kring stationen, utan att hitta någon. Efter tågstoppet dröjde det länge igen innan tåg och personal befann sig på rätt plats och trafiken flöt som vanligt igen.

Intrånget utreds av polisen som sabotage.

Problemen med obehöriga på spåren ökar, enligt Bengt Olsson. Så kallat spårspring sker mellan 50 och 80 gånger i veckan, särskilt kring storstäderna.

– Det är allt från barn och ungdomar som håller på och tjuvåker mellan vagnarna eller försöker klättra över vagnar inne på spårområdet, till mammor med barnvagnar som springer över spårområdet som vi haft i Älvsjö bland annat, säger Bengt Olsson.

– Äldre människor som blir stressade genar över spåren, de tycker inte de hinner över till en annan plattform. Det kan vara allt mellan himmel och jord vilka människor som rör sig på spåren.

Vad gör ni för att hindra att obehöriga kommer in på spårområdet?



– Vi gör många olika saker. Framför allt har vi försökt stängsla in de mest utsatta platserna. Vi har ett samarbete med ett antal organisationer och företag som SJ, MTR och SL för att analysera – vem är det, vad gör de vid spåren och varför, för att kunna sätta in rätt åtgärder.

– Sedan har vi gjort en del försök med så kallade pyramidmattor av gummi som ska göra det svårt att gå i spårområdet, men som inte ska påverka tågtrafiken, säger Bengt Olsson på Trafikverket.