Uppgifter om att studenter arresteras i Iran

Videoklippen har inte gått att verifiera, men enligt flera källor på sociala medier på ägde detta rum i Teheran sent igår kväll, samtidigt som myndigheterna hävdar att den så kallade uppviglingen är över och att de startats av Irans fiender och utländska infiltratörer.



Ett tecken på att regimen fortfarande är orolig är att 49 namngivna studenter har gripits, deras namn tillsammans med vittnesmål från föräldrar och kolleger finns på sociala medier. Bland de gripna: Soha Mortezaee, hon är sekreterare i studentrådet vid Teherans universitet och sedan tidigare känd aktivist. Hon greps från sitt hem, liksom ytterligare minst två studentledare.



Protesterna har lockat många unga, och 90% av de som greps under de första dagarna var under 25 enligt inrikesministeriet. Däremot har den viktiga medelklassen till stor del uteblivit, de som utgjorde ryggraden i protestvågen för nio år sedan, den så kallade gröna revolutionen, som slogs ner av säkerhetsstyrkorna under Ahmadinejad.



Många av de som deltog då, Teheranbor, intellektuella, medelklass, har stått vid sidan denna gång. Många tvekar inför att delta i en protestvåg som saknar ledning och tydliga mål. Andra har blivit avskräckta av våldet som demonstranterna anklagats för. Och uppgifterna om att det var konservativa krafter i Mashad som startade demonstrationerna för att försvaga president Rouhani har också gjort många tveksamma.