Protester mot den ekonomiska politiken i Argentina

– President Mauricio Macri och hans allierade vill roffa åt sig resurserna och ta pengarna från arbetarnas fickor, sa fackföreningsledaren Hugo Godoy när han i går talade inför demonstrationståget i centrala Buenos Aires.



De statsanställdas fackförbund strejkar i protest mot Macris beslut att avskeda 1 200 personer från den offentliga sektorn. Enligt regeringen handlar det om kontrakt som avslutats eftersom personerna inte arbetat i praktiken utan varit politiska tillsatta av den tidigare regeringen. Men fackförbunden och vänsteroppositionen menar att Macris politik slår mot de fattigaste och orsakar stigande arbetslöshet.



Argentina har en fortsatt hög inflation och under de senaste två åren har statsskulden ökat med 35 procent eftersom regeringen nu kan ta internationella lån med låga räntor, efter att under många år ha varit utestängda från internationella marknader.



Macri vann i höstas en storseger i kongressvalen och fick förnyat förtroende för sina ekonomiska reformer. Han lyckades för ett par veckor sedan genomdriva en mycket kontroversiell pensionsreform trots stora protester.



I februari väntas han försöka få igenom en ny arbetslag, liknande den som högerregeringen i Brasilien genomförde nyligen, under stora protester från fackförbunden, som hävdar att makten förflyttas från arbetarna till arbetsgivarna.