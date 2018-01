Två svenskar kan få pris på Golden Globe

När nomineringarna blev kända den 11 december stod det klart att två svenskar kunde få pris.



I tv-delen är Alexander Skarsgård nominerad för sin insats i miniserien "Big little lies". 41-årige Skarsgård som spelar Perry Wright kan få pris för bästa manliga biroll.



Ruben Östlund är, å sin sida, nominerad för bästa utländska film med sin skapelse The square.



Golden Globe-galan, som arrangeras av Hollywood Foreign Press Association, delar ut pris för insatser som gjorts både inom film och inom tv.

Tre filmer sticker ut som de mest uppskattade på årets gala. Åtminstone räknat i antal nomineringar:



Guillermo del Toros fantasyfilm "The shape of water", som handlar om en städerska som får starka känslor för ett tillfångataget monster - har flest: sju stycken.



Storfilmerna "The post" - som är ett journalistiskt drama baserat på en sann händelse - och "Three billboards outside Ebbing, Missouri" - en mörk komedi om en strandad polisutredning och en hämndlysten mamma - har båda sex nomineringar.

Flera svenskar har förärats med Golden Globe-priser genom åren. Ann-Margret Olsson fick fem under sin karriär. Ingrid Bergman fick fyra.



Tidigare har fem svenska filmer fått priset som bästa utländska film på galan. Ingmar Bergman sticker ut med tre utnämningar. Detta för filmerna "Fanny och Alexander", "Ansikte mot ansikte" och "Scener ur ett äktenskap". Jan Troell fick priset för "Utvandrarna" och "Nybyggarna" 1972 och Lasse Hallström fick priset 1987 för "Mitt liv som hund".



Anita Ekberg är en sjätte svensk som vunnit en Golden Globe. 1956 fick hon priset som årets kvinnliga nykomling, ett pris som inte längre delas ut.