Presidentens utmanare drar sig ur inför valet i Egypten

Ahmed Shafiqs korta tid som Sisis utmanare har varit full av märkliga omständigheter. För en dryg månad sedan sa han att han skulle ställa upp i valet eftersom Egypten behövde nytt blod.

Shafiq befann sig då i Förenade Arabemiraten och beskyllde strax därefter Arabemiraten för att hindra honom från att lämna landet, varpå han deporterades till Egypten. Efter att han landat var han försvunnen i 24 timmar för att sen dyka upp på ett lyxhotell, vilket ledde till spekulationer om att Egypten tillämpat samma typ av hotellarrest som Saudiarabien.

Ahmed Shafiq är före detta flygvapenbefäl, premiärminister och tidigare presidentkandidat. Det var han som knappt förlorade valet mot det muslimska brödraskapet Mohamed Mursi 2012. När han i går kväll drog sig ur årets presidentval motiverade han avhoppet med att han inte var den bäste att leda landet.

President Sisis övriga utmanare anses inte ha en chans, trots det har flera av dem drabbats av hinder. Där finns socialisten och advokaten Khalid Ali som lockar många unga aktivister och tidigare revolutionärer, han kan bli diskvalificerad om han förlorar ett rättsfall där han står anklagad för att ha förolämpat myndigheterna med en obscen gest.

Och där fanns överste Ahmed Konsowa som dömdes till sex års fängelse efter att han sagt att han skulle utmana Sisi och hållit ett tal där han kritiserade Egyptens skolor, sjukvård och ekonomi. Konsowa dömdes för att ha uttryckt politiska åsikter medan han bar uniform. Hans advokat påpekar att även president Sisi tillkännagav sin kandidatur i uniform.

Under helgen har också egyptiska myndigheter kraftfullt tillbakavisat uppgifter i New York Times om att en egyptisk underrättelseofficer skulle ringt upp tv-programledare och givit dem order att inte kritisera Donald Trumps Jerusalemutspel. New York Times har kommit över bandinspelningar där en underrättelseofficer ger populära egyptiska tv-programledare direktiv.