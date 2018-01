Höga vattenflöden – efter risk för vattenbrist

I helgen bad länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne och Blekinge om förstärkning från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Detta för att för att få hjälp om nivåerna skulle stiga ytterligare i vattendragen i området.



Göran Lindström är hydrolog på SMHI. Han menar att den här typen av höga vattenflöden inte är helt vanliga redan i början av januari månad. Men att orsaken är att finna hos en längre tid av hög nederbörd.



– Man kan säga att det har kommit mycket nederbörd under den senaste perioden. Och faktum är att det i hela landet har kommit mer nederbörd än normalt, och betydligt mer än normalt, under just de senaste tre månaderna. Så det är orsaken till att nivåerna stiger i sjöarna.



Detta märks bland annat i Blekinge. Det är fjorton år sedan så höga vattennivåer senast uppmättes i Ronnebyån som det flöde som har noterats under de senaste dygnen.



Vattenströmmarna är nu fem gånger högre än normalt. Och det har endast inträffat fem gånger sedan mätningarna startade 1961.



Prognoser för den kommande veckan visar att nivåerna kan stiga ytterligare, men då ytterst marginellt.

– Ja, om man jämför den med den lägsta varningsnivån som vi har på SMHI så kommer det att på många håll hålla i sig i ungefär ytterligare en vecka. Men sedan sjunker det undan.



Vad skulle hända om det kommer stora nederbördsmängder, senare i slutet av januari eller början av februari?



– Om det kommer nederbörd i februari så har rätt så mycket av vattnet redan runnit undan så vi får se på det läget då. Det går inte att besvara generellt.



Det rådde torka och låga grundvattennivåer i sydöstra delen av Sverige under år 2016 liksom under det första halvåret 2017. Men under vintern är där ovanligt höga vattenflöden. Det har inneburit snabba skiften ute i naturen.



– Det händer då och då. Det varierar från torrt till blött på någorlunda kort tid och vice versa. Men visst är det anmärkningsvärt!



– Jag var också med och diskuterad de här låga vattennivåerna och vi har ju varnat för vattenbrist i somras och nu är det åt andra hållet, säger Göran Lindström på SMHI.