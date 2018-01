Kvinnor lever längre – även vid svåra förhållanden

I studien, som presenterades i den vetenskapliga tidskriften "Proceedings of the National Academy of Sciences" har forskare studerat den förväntade livslängden bland kvinnor och män under perioder med stor dödlighet, som svält, epidemier och slaveri. Även under stor dödlighet lever kvinnorna längre än männen.

I alla de analyser som gjorts, bland annat vid svält i Sverige på 1770-talet, Irland i mitten av 1800-talet, vid två mässlingsutbrott på Island på 1800-talet och hos slavar i Liberia i början av 1800-talet är livslängden hos kvinnor högre, mellan ca 0,5- 3,7 år.

Enligt studien pekar det på att livslängden bestäms av biologiska faktorer, men också att barnadödligheten bland pojkar är högre än bland flickor och att sociala faktorer spelar in.

Men det finns undantag i forskningen. Bland slavar i Trinidad i början av 1800-talet levde männen något längre. Enligt forskarna kan det bero på okända faktorer som har med själva slaveriet att göra, skriver TT.

Forskarna skriver i sin rapport att studien ger ytterligare en pusselbit kring skillnader i överlevnad mellan män och kvinnor.