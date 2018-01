Nytt år – ny regering i Storbritannien

Fakta: Stökigt 2017 för May

Theresa May är Storbritanniens premiärminister sedan sommaren 2016, då David Cameron valde att avgå sedan britterna röstat för att lämna EU.

May blev kraftigt ifrågasatt sedan hon beslutat att utlysa nyval i juni förra året. Tanken var att stärka sitt mandat att förhandla om brexit, men "Tories" vann med liten marginal och fick lov att bilda en minoritetsregering.

Under hösten skakades May av skandaler som gjorde att två av hennes ministrar tvingades avgå, försvarsminister Michael Fallon och biståndsminister Priti Patel. 40 kollegor i parlamentet skrev under ett brev i vilket de meddelade att de saknade förtroende för May.

I december avgick även Damian Green, en av Mays närmaste män, sedan porr hittats på hans jobbdator.

Den 8 januari 2018 avgick utbildningsminister Justine Greening. Anledningen uppges vara att Greening erbjudits att i stället ta över posten som socialförsäkringsminister, men att hon "inte ville" ha det jobbet.

2017 års problemfyllda förhandlingar om brexit har också varit en utmaning för May. När EU-toppmötet i december gav grönt ljus att gå in i nästa fas i förhandlingarna var det en välkommen framgång.