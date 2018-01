Tusen satelliter ska ge internet från rymden

– Det är jätteroligt och jättespännande att vara del av det här projektet. Det är flera hundra satelliter som ska upp och första gången man gör det här. Det ska bli superkul att se dem komma upp, säger Andreas Jonsson, platschef på Ruag space i Linköping.

Även om det låter som science fiction tävlar just nu flera projekt om att bli först.

Men hela poängen är det som ska komma ner. Satelliterna ska nämligen skicka internet från rymden till jorden och på så sätt ge internet överallt.

Det finns satelliter som gör det redan idag, men de är få till antalet, långsamma och så högt upp i rymden att en fördröjning som begränsar hur internet kan användas.

För att minska fördröjningen behöver satelliterna kretsa runt jorden på så låg höjd som möjligt. Men desto lägre höjd, desto fler satelliter behövs. I enbart det här projektet handlar det om nästan 1 000 stycken.

Andra konkurrerande projekt planerar att skicka upp över 4 000 satelliter, vilket är mångdubbelt fler än de som redan är i omloppsbana.

Christer Nilsson på Rymdstyrelsen förklarar varför satelliter är dyra att skjuta upp i rymden.

– Du får betala runt 100 miljoner dollar för en av de större bärraketerna i dag. En ensam geostationär satellit får i dag stå för hela den kostnaden, säger Christer Nilsson.

Svensk teknik ska se till att satelliterna hamnar rätt i rymden. Ruag Space i Linköping har precis byggt färdigt sin första så kallade dispenser. Det är ett fem meter högt rör i kolfiber som ska bära 32 satelliter, var och en stor som en tvättmaskin.

Under 2018 ska det första sådana röret skjutas upp i rymden. Med många satelliter i varje uppskjutning blir uppskjutningen billigare. Att serieproducera hundratals satelliter gör det ännu billigare.

2019 ska det vara möjligt att koppla upp mobilen via satelliterna.

Även om det här projektet, lett av det amerikanska företaget Oneweb, har kommit längst, så är de inte ensamma. Det finns ett tiotal pågående projekt som arbetar med internet från rymden.

– Det är många som vill och det blir någon shakeout här också så klart. Jag säger inte att det ingen kommer att lyckas, det är möjligt att någon gör. Men alla kommer inte att lyckas. Det har jag svårt att tro.

Är det ett spacerace för internet från rymden?

– Ja det kan man väl kalla det här. Still to be proved, säger Christer Nilsson.